Песков: Путин на самоизоляции предпочитает книги белорусскому футболу

https://static.news.ru/photo/6121e574-8868-11ea-b6b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, как проводит досуг президент Владимир Путин во время пандемии коронавируса. По словам представителя Кремля, маловероятно, что президент смотрит белорусский футбол.

Всё-таки он отдаёт приоритет собственным спортивным занятиям. Кроме того, вы знаете, что он любит читать — например, исторические книги, — сказал Песков в интервью газете «Аргументы и факты», отвечая на вопрос, смотрит ли президент футбольные трансляции из Белоруссии.

Что касается дачного сезона, то, по словам Пескова, в Ново-Огарёво есть мини-оранжерея.

Но я не думаю, что у Путина есть время заниматься земляными работами. По крайней мере, мне о таком его хобби неизвестно, — добавил он.

После объявления месяца выходных Путин самоизолировался в резиденции в Ново-Огарёво. Там он проводит все встречи и совещания, в основном — в дистанционном формате. По словам Пескова, попасть на приём к президенту могут лишь те, кто прошёл тест на коронавирус.

Чемпионат Белоруссии по футболу, в отличие от всех европейских национальных первенств, не был приостановлен из-за коронавируса, матчи транслируются в России. Так, 9 апреля полуфинальный матч Кубка Белоруссии по футболу между брестским «Динамо» и солигорским «Шахтёром» проходил в присутствии виртуальных болельщиков — на одной из трибун стадиона разместили манекены с прикреплёнными к ним фотографиями лиц футбольных фанатов. По словам представителей брестской команды, акция посвящена профилактике коронавируса и направлена на то, чтобы болельщики наблюдали за матчами не выходя из дома. Впрочем, судя по опубликованному на сайте «Динамо» видеоролику, живые зрители также присутствовали на игре, писал NEWS.ru.