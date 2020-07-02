Большинство россиян могут отказаться от путешествий из-за нехватки денег

https://static.news.ru/photo/6dcf4e98-bd05-11ea-8256-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Больше половины россиян в хоте социологического исследования заявили, что не планируют в обозримом будущем никаких путешествий. Причина прозаична — нехватка денег.

На то, что отпуск планировать не на что, так как накоплений нет и всё потрачено, жаловался каждый второй участник опроса — 51%. Каждый пятый — а 19% — ответил, что его сбережений хватит «только на поездки по области», передаёт РИА Новости со ссылкой на экспертов сервиса путешествий Туту.ру.

3% респондентов сказали, что денег нет, но есть решение проблемы: кредит на отпуск. Ещё 4% уже потратили заначку, купив билет или забронировав тур.

При этом 15% опрошенных заверили, что у них с накоплениями всё хорошо и что они просто ждут, когда будет открыто желаемое направление. 8% похвастали тем, что их доходы позволяют бронировать билеты и покупать туры без необходимости вскрывать кубышку.

В исследовании приняли участие три тысячи респондентов. О географии и возрасте участников, а также другие ключевые параметры опроса агентство не уточняет.

Вместе с тем, несмотря на заявления россиян, спрос на все виды билетов растёт. Это отметил аналитический центр сервиса поездок и путешествий. После отмены режима самоизоляции в Москве, которая среди прочего является и транзитным пересадочным пунктом для путешественников, был зафиксирован резкий скачок спроса на курортные города. Количество бронирований увеличилось в полтора раза по сравнению с первой неделей июня. Что касается жителей столицы, то они стали активно покупать билеты в Симферополь, Анапу, Сочи и Минеральные Воды.

Режим самоизоляции был отменён в Москве с 9 июня.

Ранее специалисты сервиса «Яндекс.Путешествия» провели опрос и выяснили, как россияне хотят провести отпуск летом 2020 года. Как писал NEWS.ru, более половины участников исследования — 55% — заявили о желании устроить для себя пляжный отдых. Другая немалочисленная группа — а это почти треть, или 31% — решили отдохнуть на природе. Культурно-исторический отдых выбрали 14% россиян.