https://static.news.ru/photo/0c3c7a70-321d-11ea-8ab0-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Турист Вячеслав Белозёров за шесть месяцев проехал на самокате 9800 километров и проделал путь от самого центра Урала до крупнейшего города в Объединённых Арабских Эмиратах.

По словам путешественника, идея отправиться из Екатеринбурга в Дубай появилась у него в конце 2018 года, передаёт РИА Новости. После этого он отправил заявку в Книгу рекордов Гиннесса. После того как в марте 2019 года её одобрили, Вячеслав двинулся в путь.

За шесть месяцев он проехал Россию, Азербайджан, Грузию, Армению, Иран и в итоге оказался в ОАЭ. Белозёров рассказал, что сталкивался с испытаниями на своём пути почти каждый день. Самые большие проблемы у него возникали с жильём, ведь, по словам туриста, денег у него было не особо много.

Если ночевать каждый раз в гостинице, то путешествие на полгода у меня растянуть бы не получилось. Ночевал в путешествии по России я в основном в палатке. В городах останавливался через сервис для путешественников «Каучсёрфинг», — рассказал Белозёров.

Путешественник рассказал, что лучше всего его принимали в Воронеже, Осетии, Дагестане и Пятигорске. А вот в Баку Вячеславу, подхватившему простуду, пришлось ночевать в подвале, в котором сдавали койки для местных.

Другой трудностью оказался сам самокат. Дело в том, что транспортное средство не выдерживало веса рюкзаков, который с продуктами доходил до 12 кг. К моменту прибытия в Дубай Вячеслав сменил семь покрышек. Несмотря на все сложности и тяготы в пути, путешествие принесло ему множество знакомств с хорошими людьми и богатые воспоминания.

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