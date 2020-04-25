Путешественник из Китая назвал российских женщин толстухами

https://static.news.ru/photo/1f56a07a-876f-11ea-8f44-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Представления китайцев о красоте российских женщин являются плодом воображения. Такое мнение высказал китайский блогер после возвращения из путешествия в Россию.

По его мнению, россияне употребляют слишком много высококалорийных продуктов.

Поэтому фигура у обычных русских далека от идеала, вплоть до того, что они даже могут быть толстыми, из-за чего оказывается, что на самом деле русские красавицы не так очаровательны, как мы себе представляем, — написал блогер на своей странице китайского портала Sina.

Он добавил также, что из-за холода в России люди надевают на себя много одежды, поэтому выглядят довольно полными, а так называемые прелестные фигуры девушек совсем не заметны.

Ранее NEWS.ru сообщал, что итальянский профессор Коладжеро ла Веккья, который вопреки санкциям приехал в Крым, признался в любви к полуострову. По его словам, Крым восхитил его своим гостеприимством. Итальянец приехал на полуостров для участия в фестивале. В рамках своего визита профессор посетил дом-музей А. П. Чехова в Ялте.