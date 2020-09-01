В первый класс без лишних глаз: как прошли школьные линейки в России

Основатель и бессменный президент нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов отмечает 70-летие. Он родился 1 сентября 1950 года в посёлке Степан Разин (ныне пгт. Бакиханов) Сабунчинского района Баку. Как рассказывал сам Алекперов, уже в последних классах школы он принял решение стать нефтяником и связать свою жизнь с добывающей отраслью. И для этого были все возможности. Именно Азербайджан являлся первопроходцем в Российской империи в добыче и обработке нефти.

Вагит Алекперов окончил Азербайджанский институт нефти и химии, после чего стал работать оператором по добыче сырья на предприятии «Каспморнефть». В 1970-х по работе он переезжает в Сибирь, где в 1987-м...