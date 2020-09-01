В первый класс без лишних глаз: как прошли школьные линейки в России

Напряжённая ситуация с коронавирусной инфекцией внесла свои существенные коррективы и в празднование Дня знаний, формат которого, казалось, был незыблем.
Во многих регионах страны были введены значимые коррективы в проведение традиционных школьных линеек. Где-то их и вовсе отменили, где-то, как например в Москве, линейки проводились только для первоклашек. Таким образом, первый день в школе для детей прошёл в весьма узком кругу.
Виталий Тимкив/РИА Новости
День знаний во Владивостоке
Виталий Аньков/РИА Новости
День знаний в Москве
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
День знаний в Москве
Кирилл Зыков/АГН «Москва»
День знаний в Набережных Челнах
Егор Алеев/ТАСС
Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»
День знаний в Новосибирске
Кирилл Кухмарь/ТАСС
День знаний в Москве
Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»
День знаний в Набережных Челнах
Егор Алеев/ТАСС
День знаний в Краснодаре
Виталий Тимкив/РИА Новости
День знаний в Москве
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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