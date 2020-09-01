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В первый класс без лишних глаз: как прошли школьные линейки в России

14:18, 01 сентября 2020 11
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Напряжённая ситуация с коронавирусной инфекцией внесла свои существенные коррективы и в празднование Дня знаний, формат которого, казалось, был незыблем.

Во многих регионах страны были введены значимые коррективы в проведение традиционных школьных линеек. Где-то их и вовсе отменили, где-то, как например в Москве, линейки проводились только для первоклашек. Таким образом, первый день в школе для детей прошёл в весьма узком кругу.

Виталий Тимкив/РИА Новости

День знаний во Владивостоке

Виталий Аньков/РИА Новости

День знаний в Москве

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

День знаний в Москве

Кирилл Зыков/АГН «Москва»

День знаний в Набережных Челнах

Егор Алеев/ТАСС

Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

День знаний в Новосибирске

Кирилл Кухмарь/ТАСС

День знаний в Москве

Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

День знаний в Набережных Челнах

Егор Алеев/ТАСС

День знаний в Краснодаре

Виталий Тимкив/РИА Новости

День знаний в Москве

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

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