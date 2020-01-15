https://static.news.ru/photo/081688ec-29d9-11ea-af96-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что за последние годы восприятие России в мире серьёзно изменилось. По его словам, канцлер Германии Ангела Меркель приезжала в Москву, чтобы получить одобрение президента РФ Владимира Путина на проведение в Берлине конференции по Ливии.

При этом ещё в 1990-е годы Россию на Западе собирались расчленить на несколько частей, заявил Пушков в эфире телеканала «Россия 1».

Он вспомнил свою встречу в Вашингтоне с бывшим советником президента США по национальной безопасности Збигневом Бжезинским. Уроженец Варшавы был автором статьи, в которой говорил о необходимости разделения России, поскольку считал, что её власти «не могли из Москвы управлять такой огромной территорией».

Так у вас будет три центра: Москва, Екатеринбург и хотите — Хабаровск, хотите — Красноярск. И у вас будут три голоса в Организации объединённых наций, — процитировал член Совета Федерации своего собеседника.

В настоящее время подобные предложения никому не приходят в голову, подчеркнул Пушков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Алексей Пушков заявил об отсутствии намерений с российской стороны ратифицировать договор о границе с Эстонией. По словам политика, Таллину не надо питать иллюзий, пока призрак Тарту-1920 бродит по властным коридорам страны. Сенатор отметил, что в 2014 Москва и Таллин вплотную подошли к ратификации, но по вине эстонской стороны шанс был упущен.