Пушкина поддержала лишение Тодоренко звания «Женщина года»

Депутат Государственной думы и соавтор закона о профилактике домашнего насилия Оксана Пушкина поддержала решение редакции журнала Glamour лишить телеведущую Регину Тодоренко звания «Женщина года» за оправдание домашних агрессоров.
По
Действия [журнала Glamour] говорят о наметившемся в обществе важном тренде: любому насилию нет оправдания. Но я также выступаю против травли в отношении Регины, которая сейчас может быть организована, — отметила Пушкина.
Как писал NEWS.ru, Пушкина вместе с депутатами Ириной Родниной и Ольгой Севастьяновой подготовила обращение к вице-премьеру Татьяне Голиковой о росте случаев домашнего насилия в дни всероссийской самоизоляции. Парламентарии призвали кабмин принять срочные меры для защиты жертв побоев родственников.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен