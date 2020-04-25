Пушкина поддержала лишение Тодоренко звания «Женщина года»

https://static.news.ru/photo/9a3469f2-871b-11ea-905d-fa163e074e61_660.jpg Оксана Пушкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Государственной думы и соавтор закона о профилактике домашнего насилия Оксана Пушкина поддержала решение редакции журнала Glamour лишить телеведущую Регину Тодоренко звания «Женщина года» за оправдание домашних агрессоров.

По информации РИА Новости, Тодоренко заявила, что женщины могут быть виновны в том, что становятся жертвами. Glamour раскритиковал позицию лауреата своей премии.

Действия [журнала Glamour] говорят о наметившемся в обществе важном тренде: любому насилию нет оправдания. Но я также выступаю против травли в отношении Регины, которая сейчас может быть организована, — отметила Пушкина.

Как писал NEWS.ru, Пушкина вместе с депутатами Ириной Родниной и Ольгой Севастьяновой подготовила обращение к вице-премьеру Татьяне Голиковой о росте случаев домашнего насилия в дни всероссийской самоизоляции. Парламентарии призвали кабмин принять срочные меры для защиты жертв побоев родственников.