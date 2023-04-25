«Гигантская пушка»: в ГД назвали причину для срочной блокировки «Википедии» Депутат Журавлев призвал срочно заблокировать в России «Википедию» без доступа через VPN

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Википедию» необходимо срочно заблокировать на территории России, причем без доступа через VPN, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Парламентарий назвал портал «пушкой гигантского калибра», направленной против граждан РФ и работающей «по указке Вашингтонского обкома».

«Википедию» на территории России необходимо срочно заблокировать, причем без доступа к порталу даже через VPN, иначе через короткое время мы получим поколение, уверенное в том, что их страна — исчадие ада. 1,8 млн материалов сайта пишутся и переделываются Вашингтонским обкомом. В текстах [«Википедии»] нашу страну постоянно называют «агрессором», «провокатором», якобы она все время на кого-то «нападает» <...>. Это пушка гигантского калибра, направленная против россиян, — отметил Журавлев.

По его мнению, опасность «Википедии» еще и в том, что ресурсом пользуются российские школьники, которым до недавнего времени разрешали ссылаться на сайт в рефератах в качестве научной литературы.

Ранее Роскомнадзор заявлял, что «Википедия» проигнорировала 200 уведомлений ведомства об удалении запрещенной информации. Сейчас на ресурсе по-прежнему доступны 137 материалов, к которым у надзорного ведомства есть претензии. Кроме материалов, связанных с СВО, речь идет о контенте про суицид и запрещенные вещества.