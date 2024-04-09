Пугачева, наследство, Дубай и Гонконг: как живет семья Юдашкиных

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Валентин Юдашкин с супругой Мариной

В мае прошлого года, не дожив несколько месяцев до 60-летия, ушел из жизни модельер Валентин Юдашкин. Как его семья справляется с утратой, ссорились ли они из-за наследства?

Что известно о семье Юдашкина

Кутюрье прожил более 30 лет в браке со своей единственной любовью Мариной. Пара воспитывала дочь Галину, которая, став взрослой, вышла замуж на внука актрисы Людмилы Максаковой Петра. Муж наследницы именитого кутюрье — бизнесмен, учился в Англии, в колледже Oundle, где воспитываются дети знатных британских фамилий еще с XVI века, затем — на психолога в Даремском университете, получил степень МВА в МГИМО. Помимо предпринимательства Петр занимает должность бизнес-консультанта в Доме моды тестя, ведет финансовые вопросы.

В апреле 2016 года в семье у Галины появился первенец, названный Анатолием в честь прадеда. Пара долгое время скрывала сына от общественности, однако в октябре 2017 года мама с малышом появились во время завершающего дефиле презентации коллекции Дома Valentin Yudashkin на Неделе моды в Париже.

Примерно тогда же стало известно, что дочь Юдашкина снова беременна. Сына Аркадия Галина родила в марте 2018 года.

В июле 2022 года в СМИ появилась информация о рождении третьего ребенка в семье Галины и Петра. Писали, что Юдашкина родила дочь Агату-Ариеллу. Галина признавалась, что эту беременность она хотела провести в тишине.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Дизайнер-модельер Вячеслав Зайцев, супруга модельера Валентина Юдашкина Марина с внуком Анатолием и дочерью Галиной (слева направо)

Где сейчас семья Юдашкина

В июне прошлого года вдова и дочь Юдашкина уехали из России спустя 40 дней после смерти модельера. Марина сообщила, что чета не вернется на родину до конца лета.

«Я не в Москве. Меня не будет до конца лета, так что пока говорить не могу», — заявила вдова Юдашкина.

В 2022 году семья сменила место жительства — они поселились в Дубае, где открыли фирменный шоурум. Юдашкина говорила, что мать периодически прилетает к ним и живет столько, сколько захочет. По словам бизнесвумен, у ее мужа сложились дружеские отношения с вдовой именитого кутюрье, и никаких конфликтов не возникает.

Издание Woman.ru. сообщало, что у женщин есть своя недвижимость и бизнес в Гонконге. Дочь модельера является арт-директором бренда Valentin Yudashkin. В 2019 года Галина уехала из России в Гонконг. Она отмечала, что переезд связан с продвижением отцовского бизнеса на азиатском рынке и для нее там открываются новые возможности в плане карьеры.

8 апреля Галина Юдашкина опубликовала редкое фото в купальнике. Она снялась в бикини в Таиланде. Девушка позировала в море вместе с играющими в воде детьми и поделилась кадрами в соцсетях.

«Просто красота. Очень сильно напоминает гонконгские острова. Цвет этой воды... Просто невозможно вылезти», — отметила бизнесвумен.

Фото: Илья Питалев Марина Юдашкина

Общается ли Пугачева с Юдашкиными

Юдашкин принимал дорогостоящие противоопухолевые препараты, которые должны были затормозить развитие метастазов. Модельера хотели отправить на лечение за границу, однако зарубежные врачи ему отказали, так как не могли взяться за настолько тяжелый случай. Следующий плановый визит Юдашкина к врачу был запланирован на 16 мая.

Именитого модельера похоронили 6 мая на Троекуровском кладбище. Проститься с близким другом пришла и Алла Пугачева, которая ради этого прилетела в Россию на несколько дней. Она приехала на черном Rolls-Royce прямо к дверям заднего входа траурного зала.

Несмотря на переезд артистки за рубеж, Юдашкины сохранили отношения. Например, недавно Примадонна прокомментировала пост вдовы модельера. Она выразила свои теплые пожелания Юдашкиной, которая опубликовала фотографию своего внука на своей странице, поздравляя его с его шестилетием.

Читайте также:

«Терять уже нечего»: как живет семья Жанны Фриске, что с наследством

Урганта тайно вернули на экран: что за проект, простили ли его в России

«Я стала прозрачной»: куда пропала актриса Ольга Будина