Во время пандемии коронавирусной инфекции в России выросло число людей, которые столкнулись с психозом. Обычно эта форма расстройства имеет ярко выраженную симптоматику. Однако человек, у которого возник психоз, и даже его родственники, не всегда могут осознать наличие проблемы и вовремя обратиться к специалисту. О том, как распознать данное психическое заболевание — в материале NEWS.ru.

Психоз представляет собой острое состояние, которое характеризуется нарушением ориентации человека в окружающей обстановке, времени или личности. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил психиатр и нарколог Алексей Казанцев.

Страдающий психозом человек может сталкиваться с галлюцинациями — зрительными, слуховыми и тактильными. Кроме того, у больных порой появляются бредовые идеи — суждения и умозаключения, которые не соответствуют действительности. Человеку, к примеру, может казаться, что его преследуют или же вокруг ведётся заговор. При психозе пациенты также сталкиваются с двигательными расстройствами — они пытаются убежать от людей, спрятаться, напасть на кого-нибудь или застыть на месте, пояснил Казанцев.

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Данное заболевание может быть обусловлено приёмом токсических веществ, генетической предрасположенностью и психологическими потрясениями, пояснил специалист.

Для кого-то психотравмирующим фактором может даже стать сдача ЕГЭ. Такое событие способно послужить провоцирующим фактором развития психоза для крайне волнительных людей. С данной формой расстройства люди также сталкиваются на фоне пандемии. Из-за этого в России число пациентов с психозом выросло. Карантин стал провоцирующим фактором для людей с тревожным психотипом, а также для тех, кто генетически расположен к этому заболеванию Алексей Казанцев психиатр и нарколог психиатр и нарколог

В амбулаторных условиях в большинстве случаев данное заболевание вылечить нельзя. Связано это с тем, что в состоянии психоза пациент представляет опасность как для себя, так и для окружающих, пояснил психиатр. Человека, который столкнулся с этой формой расстройства обычно госпитализируют. Согласно 29 статье российского законодательства, врачи имеют право сделать это без согласия пациента. Довольно часто для постановки диагноза психоз проводятся консилиумы врачей, отметил Казанцев. В течение трёх дней специалисты устанавливают, действительно ли человек нуждается в стационарном лечении.

Сергей Киселев/АГН «Москва»

Несмотря на то, что психоз порой имеет ярко выраженную симптоматику, близкие больного не всегда могут осознать, что у него имеются отклонения от нормальной модели поведения.

У меня однажды был пациент с психозом, близкие которого сначала решили отправить его на массаж, затем они обратились к психологу и потом только к психиатру. Больного в итоге госпитализировали и только спустя три месяца специалистам удалось достичь стойкой ремиссии. Хотя в среднем лечение длится несколько месяцев. Иногда врачам удаётся вылечить человека за четыре недели, — заявил Казанцев.

Между тем, в России увеличилось число людей, которые впервые столкнулись с психозом и состоянием слабоумия. Если в 2017 году под диспансерное наблюдение было взято 29,7 тысячи таких пациентов, то в 2018 году этот показатель составил 30 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные Минздрава, с которыми ознакомился NEWS.ru.

Тот факт, что министерство совмещает психоз и слабоумие в один показатель, обусловлен тем, что при обоих этих состояниях человек не может адекватно себя вести и взаимодействовать с окружающей средой. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович.

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При этом специалист отметил, что разница психоза и слабоумия заключается в том, что первое состояние человек не может приобрести сразу после рождения.

Доля людей, страдающих психиатрическими заболеваниями и расстройствами поведения, такими как шизофрения, умственная отсталость и другие, разнится в зависимости от региона России. Больше всего ментальных расстройств диагностировано на Чукотке — 9922,9 случая на 100 тысяч населения. Также в тройку регионов с высокой распространённостью таких заболеваний вошли Алтайский край (6638,6), Еврейская АО (6214,6). Самый низкий процент людей с диагностированными ментальными расстройствами — в Чечне (1411,9).