Психотерапевт рассказал о лучшем времени для отпуска

Исходя из того, какой образ жизни ведёт человек, активный или пассивный, время для отпуска будет соответствующее. Об этом «Радио 1» сообщил врач-психотерапевт, доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг.

Если человек больше двигается и хочет получить запас энергии от общения с природой, то лучше уходить в отпуск к осени. Чтобы не подвергать себя жаре и активно проводить время в путешествии, — сказал эксперт.

А вот если человек предпочитает вести пассивный образ жизни и ему больше нравится лежать на пляже, то в этом случае брать отпуск необходимо летом, рекомендовал психотерапевт.

Также Файнзильберг сообщил, что лучше всего разделять отпуск на две части: летнюю и осеннюю, либо на зимнюю, в случае предпочтений в активном зимнем отдыхе.

Ранее стало известно, что россиянка проиграла мужу и вместо отпуска в Сочи пришлось ехать отдыхать в Петрозаводск. Влюблённые выбирали место, куда отправятся, прямо в аэропорту по итогу игры.