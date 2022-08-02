Психотерапевт объяснил популярность предсказателей у россиян Психотерапевт Файнзильберг: в критические времена люди ищут помощь в вере

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Чем больше социальных потрясений происходит в стране, тем больше людей начинает обращаться к предсказателям и другим источникам веры, сообщил врач-психотерапевт Владимир Файнзильберг. Он добавил, что на данный момент, в свете напряженной обстановки в мире, популярность работников культа среди россиян может возрасти, пишет «ФедералПресс».

Думаю, это обусловлено социально-политическими причинами, то есть когда в стране, в мире, в окружении людей происходят какие-то малопонятные события. Особенно события, связанные с политикой, падением социальной защищенности, снижением финансовой защиты. Люди ищут помощь в вере, — объяснил врач.

Психотерапевт рассказал, почему кажется, что предсказания действительно сбываются. По его словам, люди на самом деле слышат только то, что хотят услышать, стараясь выделять положительные для себя моменты. Такой психотерапевтический прием изобрела природа, чтобы у людей сохранялась мотивация жить дальше. Это и называется вера.

Психолог Ирина Коржаева подтвердила, что люди склонны особенно верить в чудо в тяжелые жизненные времена. Она добавила, что в эпоху «разжеванной информации» люди перестают думать самостоятельно, становясь более ленивыми. Этим она объяснила популярность «инфоцыган».