Психологи и сексотерапевты Джанет Брито и Меган Флеминг назвали последствия, которые могут возникнуть у тех, что злоупотребляет просмотром порнографических роликов. По их мнению, регулярный просмотр эротических видео чреват проблемами в отношениях с партнёром.
В комментарии для американского интернет-издания Huffington Post специалисты
Ранее NEWS.ru сообщал, что порноактриса Елена Беркова высказалась по поводу ситуации вокруг скандального клипа немецкого музыканта Тилля Линдеманна. По её словам, режиссёр ролика на песню Till the End отработал непрофессионально, и есть вопросы к «чисто техническим вещам». Она добавила, что ничего особенно интересного в клипе нет — «как-то очень лайтово».
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