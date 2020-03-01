https://static.news.ru/photo/676aef1c-5c39-11ea-a893-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chris Robbins/moodboard/Global Look Press

Психологи и сексотерапевты Джанет Брито и Меган Флеминг назвали последствия, которые могут возникнуть у тех, что злоупотребляет просмотром порнографических роликов. По их мнению, регулярный просмотр эротических видео чреват проблемами в отношениях с партнёром.

В комментарии для американского интернет-издания Huffington Post специалисты заявили , что важно, чтобы взрослые фильмы воспринимались только как форма развлечения. И не надо искать изъяны в своих партнёрах, сравнивая их с актёрами пикантных фильмов, тем более что в реальности секс выглядит иначе, чем на экране.

Ранее NEWS.ru сообщал, что порноактриса Елена Беркова высказалась по поводу ситуации вокруг скандального клипа немецкого музыканта Тилля Линдеманна. По её словам, режиссёр ролика на песню Till the End отработал непрофессионально, и есть вопросы к «чисто техническим вещам». Она добавила, что ничего особенно интересного в клипе нет — «как-то очень лайтово».