Психологи дали совет, когда лучше принимать важные решения

https://static.news.ru/photo/0139e568-7985-11ea-aba4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Учёные из Стэнфордского университета пришли к выводу, что в состоянии стресса человек теряет способность к планированию. В связи с этим специалисты советуют принимать важные решения в состоянии покоя.

Свои выводы учёные сделали после проведённого эксперимента, участникам которого предложили «пройтись» по виртуальному городу и запомнить маршрут. Затем они должны были «пройтись» по одному из маршрутов, при этом их ударял небольшой разряд тока.

В результате участники, не ожидающие угрозы, быстро справились с задачей. А те люди, которые периодически терпели боль, переставали думать и шли по знакомому маршруту так, будто видели его впервые.

Результаты исследования опубликованы на портале Cell.com.

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