Психолог сообщила, как поддержать робкого ученика во время ответа у доски

https://static.news.ru/photo/584c7f02-e125-11ea-990d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Многие школьники испытывают стресс во время ответа у доски. Такое может случиться даже с теми, кто знает материал на «отлично» и учится в старших классах, ведь некоторые ребята просто робеют. Психолог и профессор кафедры Научных основ экстремальной психологии Марина Розенова рассказала, как правильно оказать ребёнку поддержку в подобной ситуации.

По словам эксперта, бывают моменты, когда от учителя требуется только поддерживающий взгляд. Порой же преподавателю стоит приободрить отвечающего, воодушевить его словами. Как сказала Розенова, хороший педагог, во-первых, сразу замечает в ученике робость во время ответа у доски. Во-вторых, профессиональный учитель сможет грамотно приободрить ребёнка.

Психолог сообщила, что преподавателю в работе с робким ребёнком можно рассказать о собственном опыте стеснения, запомнившемся со школьной поры. Это придаст ученику необходимую уверенность.

Если смущение ребёнка слишком сильное, то нужно использовать другие формы контроля знаний — индивидуальный опрос, письменный опрос. Подождать, пока ученик освоится в классе и перестанет стесняться, — цитирует Розенову KP.RU.

Как ранее передавал NEWS.ru, подготовка ребёнка к школе — не только покупка тетрадей, ручек, формы и прочей атрибутики жизни учащихся. Это ещё и психологическая работа, в которой должны быть задействованы родители, напомнила семейный психотерапевт и детский психолог Наталья Наумова.

Для многих школьников возвращение к учёбе после долгих каникул — своего рода испытание, помочь справиться с которым могут близкие ему люди, напомнила специалист.