Психолог рассказала, сколько времени отец должен проводить с ребенком Психолог Наумова: отцу нужно проводить с ребенком минимум час в день

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Ежедневное общение с отцом на протяжении одного часа в день является оптимальным для ребенка, рассказала NEWS.ru детский психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова. По ее словам, это время нужно использовать качественно, в частности, папе важно не критиковать детей, а поддерживать их.

Общение с отцом должно быть качественным. Если у папы совсем мало времени, то необходимо выделять на каждого ребенка по часу. Важно находить возможность быть наедине с каждым ребенком. В этот час важно ребенка не критиковать, не пытаться воспитывать, наказывать, а надо поддерживать его, восхищаться, быть рядом и давать опору, показывать ребенку его ценность, — сказала Наумова.

Психолог добавила, что в отношениях родителей должна быть гармония, только в таком случае дети чувствуют себя спокойно.

Если родители счастливы вместе, а папа ездит в командировки и не может уделить должное время сыну, в таком случае мама несет позитивный образ папы, хвалит его и отзывается по-доброму. Тогда и ребенок чувствует себя уверенным и спокойным. Это закладывает в ребенке базис уверенности и стабильности, — подчеркнула Наумова.

Ранее психолог рассказала, что при планировании семейного отдыха родителям очень важно учитывать интересы детей, в таком случае отпуск понравится всем. По словам Наумовой, детям старше трех лет интересно посещать различные мероприятия, аттракционы, батуты, зоопарки и концерты, тогда как с подростками нужно договариваться и спрашивать, что им интересно посмотреть во время отпуска.