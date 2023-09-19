Психолог рассказала россиянам, как перестать материться Психолог Алексеева: чтобы перестать материться, ведите дневник и больше читайте

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Перестать материться можно, если расширять словарный запас, а также чаще хвалить себя и окружающих «в большой развернутой форме», рассказала NEWS.ru психолог Маргарита Алексеева. Эксперт посоветовала вести дневник — вечером писать о прошедшем дне по три-четыре предложения.

Учитесь хвалить себя и других. И обязательно в формате «Мне очень нравится как ты...» и дальше расскажите, как человек что-то делает, говорит и даже выглядит. Выбирайте большую, развернутую форму похвалы, чтобы расширить словарный запас и наработать навык выражение восхищения, — заявила Алексеева.

Собеседница призвала отслеживать состояние усталости: если наблюдается хронический стресс или состояние выгорания, значит человеку не хватает ресурсов префронтальной коры головного мозга для контроля речи.

Вы становитесь более раздражительны и более эмоционально реагируете на все раздражители. Добавляйте в речь как можно больше открытых вопросов. Если речь строится на вопросах, на которые можно ответить только «да» или «нет» и с вами общаются так же, это очень обедняет речь. Создавайте в коммуникации условие, чтобы было как можно больше ситуаций для причастных и деепричастных оборотов, — подчеркнула Алексеева.

Психолог добавила, что не стоит сводить разговоры с родными и близкими к односложным фразам «Как дела? Нормально. Что делал(а)? Ничего», что провоцирует использование нецензурной лексики.

Подробно расскажите, как прошел день, что нового произошло. Ведите дневник. Отличная практика — писать вечером эссе о прошедшем дне. Три-четыре предложения, максимально наполняя их прилагательными, а значит и эмоциями. Больше читайте, — подытожила Алексеева.

Ранее соцсеть «ВКонтакте» ввела новый фильтр, позволяющий скрывать нецензурные слова и публикациях. На данный момент фильтр применяется к постам только на русском языке, заменяя табуированную лексику на набор бессвязных символов. Постепенно фильтр появится у всех пользователей ресурса.