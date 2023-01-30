Психолог рассказала, при каких заболеваниях помогает общение с кошками Психолог Леонова: общение с кошками помогает людям легче переносить неврозы и проблемы с сердцем

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Благодаря общению с кошками люди легче переносят ряд недугов и расстройств: неврозы, сердечно-сосудистые заболевания, стрессы, рассказала NEWS.ru психолог Ирина Леонова. Эксперт отметила, что достаточно в течение 15 минут гладить питомца, и артериальное давление и пульс выравниваются до нормальных значений.

Кошка может помочь в социализации детей с аутизмом, синдромом Дауна и ДЦП. Важно отметить, что лучше всего «работают» кошки именно для своих хозяев, к которым у них есть привязанность, соответственно эти люди не испытывают страха и отвращения к кошкам. Многих людей общение с кошками успокаивает, снимает усталость. Так происходит, потому что во время поглаживания пушистого лекаря человеческий организм начинает интенсивно вырабатывать окситоцин — гормон любви и нежности, который в огромных количествах имеют недавно родившие женщины, — подчеркнула Леонова.

По ее словам, кошки оказывают эмоциональную поддержку при расставаниях, жизненных потрясениях и утратах, конечно, если ранее к ним тоже проявляли доброту. Она подчеркнула, что люди чувствуют себя в безопасности рядом с кошками, потому что маленькие животные с небольшими объемами легких более чувствительны к угарному газу и могут предупреждать своих владельцев об опасности, в том числе о землетрясениях.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев призвал владельцев собак воздержаться от длительных прогулок с питомцами на морозе, так как это может вызвать переохлаждение животного и привести к хроническим заболеваниям. В зоне риска в этом отношении находятся декоративные породы, щенки, больные животные и собаки без шерсти, а также беременные и ленивые собаки, животные с хроническими заболеваниями или короткими лапами.