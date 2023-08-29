Психолог рассказала об эффективных способах борьбы со стрессом Психолог Дугенцова рассказала, что бороться со стрессом помогают медитации

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Самые простые и быстродействующие способы борьбы со стрессом — это дыхательные упражнения и медитации, рассказала NEWS.ru психолог Дарья Дугенцова. По ее словам, самое важное — расслабить свое тело и попытаться отвлечься от плохих мыслей.

Эффективный способ отвлечься от плохих мыслей и перестать беспокоиться — это начать перечислять вслух маленькие предметы или детали, на которые человек раньше не обращал внимания. Также можно найти в интернете медитацию от тревоги или стресса. Медитация помогает обратиться к телу, ощутить себя в моменте и перестать беспокоиться и накручивать себя, — рассказала Дугенцова.

Психолог отметила, что стресс в наше время является большой проблемой для людей любого возраста. При этом нет необходимости сразу обращаться к таблеткам и препаратам.

Существует простая и эффективная техника под названием «Квадрат», она заключается в том, чтобы параллельно рисовать на листе квадрат и в этот момент поочередно вдыхать, задерживать дыхание и после выдыхать. Желательно сделать хотя бы пять таких подходов, при этом лучше сидеть во время этого упражнения. Такое простое упражнение поможет сразу успокоиться, — сказала Дугенцова.

Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Андрей Бобровский рассказал, что для борьбы со стрессом следует есть ягоды, фрукты и зелень. В стрессовой ситуации правильное питание не дает организму истощиться. По его мнению, поддержать организм в стрессовом состоянии могут также перепелиные яйца, орехи и жирная рыба. Он добавил, что при повышенной психоэмоциональной нагрузке поможет и консультация с психологом.