Названа полезная для умственного развития детей механическая игрушка Психолог Маденко: кубик Рубика развивает у детей логическое мышление и моторику

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Занятия с кубиком Рубика полезны для детей, так как головоломка развивает логическое мышление, мелкую моторику, рассказала психолог Екатерина Маденко. Эксперт отметила, что механическая игрушка вырабатывает у ребенка терпение и настойчивость.

Собирание кубика требует умения координировать движения рук и пальцев, что развивает мелкую моторику. Логическое мышление — кубик Рубика требует скрупулезного анализа и планирования, чтобы найти оптимальное решение. Это способствует развитию логического и пространственного мышления. Терпение и настойчивость — собирание кубика может быть сложным и требует терпения и настойчивости, — подчеркнула Маденко.

Накануне подросток из Австралии Чарли Эггинс установил мировой рекорд, собрав вслепую стандартный кубик Рубика за 12,1 секунды, сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса. Турнир проходил в три этапа, в среднем 14-летний мальчик потратил на сборку 17,47 секунды.

Предыдущий рекорд по сборке кубика Рубика был установлен в январе 2023 года 16-летним подростком из США Томми Черри. Он справился с задачей за 12,78 секунды. Предыдущие пять рекордов по сборке кубика также ставил он.

Ранее психолог Елена Митягина рассказала NEWS.ru, что дети двух-трех лет нуждаются в стимулировании развития речи и координации движений. Она подчеркнула, что первый навык напрямую связан «с работой пальчиками, то есть мелкой моторикой». По ее словам, ребенку в таком возрасте нужны интеллектуальные игры.