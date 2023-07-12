Психолог рассказал, какие книги лучше всего читать перед сном Психолог Кононов: перед сном лучше читать приключения, сказки или романтику

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Перед сном лучше читать приключения, сказки, а также романтику, рассказал NEWS.ru кандидат психологических наук доцент кафедры психологического консультирования факультета психологии Государственного университета просвещения Александр Кононов. Эксперт добавил, что вечером предпочтительнее взять бумажную книгу или «читалку» с технологией E-lnk.

Перед сном лучше читать бумажные книги или специальные «читалки» с технологией E-Ink, имитирующие лист бумаги, чтобы избежать негативного влияния излучений от экрана смартфона или планшета, так как они могут вызвать бессонницу. Лучше взять легкие, приятные: приключения, сказки, романтические рассказы, где не требуется серьезная мыслительная активность. Создайте условия для последующего отдыха мозга ночью, не нагружайте его перед сном, — отметил Кононов.

По его словам, чтение книг на ночь полезнее для психики и физического здоровья, чем «залипание» в гаджетах, так как способствует творческой активности, помогая при этом заснуть.

Информация из книги замещает в кратковременной памяти стрессы, разговоры, яркие тревожащие события и новости дня, что позволяет снизить риск ночных кошмаров или плохих сновидений, а также способствует хорошему настроению утром после пробуждения. Еще один совет — читайте книги частями, например по главам, чтобы чтение не заменило вам сон, — подытожил Кононов.

Ранее психолог Екатерина Булгакова рассказала, что лучше всего помогает заснуть классическая и «космическая» музыка, а также «звуки природы». По ее словам, в конце рабочего дня стоит послушать «Лунную сонату» Бетховена, «Маленькую ночную серенаду» Моцарта, а также «космические композиции» Жан-Мишеля Жара.