Психолог рассказала, как помочь ребенку раскрепоститься Психолог Наумова: театральные кружки и спорт помогут ребенку раскрепоститься

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Увлечения, театральные кружки и спорт помогут ребенку раскрепоститься, рассказала NEWS.ru детский психолог Наталья Наумова. По ее словам, родителям нужно воодушевить ребенка, показать его сильные стороны и полезность для семьи.

У ребенка обязательно должны быть обязанности по дому, чтобы вносил вклад в семью, видел, что без него не справляются. Важно, чтобы в жизни ребенка были увлечения и хобби, в которых он был бы успешен, за счет этого самоутверждался и был уверен в себе. За счет спорта он будет расти сильным и ловким. Театральные кружки, возможность выступления на сцене помогают раскрепостить ребенка и обрести уверенность, — отметила Наумова.

Из методов раскрепощения ребенку подойдут арт-терапия, телесная терапия и игровая психотерапия. Психолог подчеркнула, что в этом вопросе важна работа родителей, чтобы они сами росли, развивались и смогли принять ребенка таким, какой он есть, оказывая необходимую поддержку.

Ранее Наумова рассказала, что скованность и застенчивость в детском возрасте появляются из-за заниженной самооценки, боязни сделать ошибку и неуверенности в себе. По ее словам, в таком состоянии ребенок чувствует, что у него не все получается и за это он может понести наказание от родителей.