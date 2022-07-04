Психолог рассказала, как подготовиться к усыновлению приёмного ребенка Психолог Журавлева заявила, что после усыновления приёмного ребенка «пути назад уже не будет»

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Семейным парам, желающим усыновить приёмного ребенка, необходимо понять, что «пути назад уже не будет», и приготовиться к перестройке всех сфер жизни и перераспределению ресурсов, рассказала NEWS.ru семейный и детский психолог Татьяна Журавлёва. Главное, по её словам, — это «ваша с партнёром готовность и осознанное решение воспитывать таких детей как своих».

Родительство — это всегда про «отдавать», много и не ожидая ничего взамен. Если у вас в паре царит любовь, гармония и взаимопонимание и вы готовы ими делиться, потому что у вас много, то будет всё хорошо. Будьте готовы к трудностям, их будет много, особенно в самом начале: длительная адаптация, контейнирование эмоций ребёнка, перестройка всех сфер вашей жизни и перераспределение ресурсов. Это серьёзное решение, и назад пути уже не будет. Вы же не вернёте ребёнка назад в детский дом, если у вас возникнут сложности? — заявила Журавлева.

Эксперт добавила, что приёмному ребенку необходимо «дать очень много любви, особенно вначале, и она не сразу окажется взаимной, очень много внимания и заботы — узнавайте друг друга, проводите время вместе: гуляйте, играйте, изучайте мир вокруг». Психолог также посоветовала взрослым быть «понятными и последовательными в своих действиях и выполнять обещания».

Говорите ребёнку о своих чувствах. Так он будет учиться понимать свои и со временем будет ими делиться. Будьте всегда за ребёнка, в детском доме его было некому защитить. Эту потребность нужно закрыть, доказать ему, что он больше не один. Доверяйте и верьте словам ребёнка. Ни в коем случае нельзя ребёнка бить (даже по попе), унижать и оскорблять. Говорить о том, что если он будет себя так вести, то опять окажется в детском доме. Это табу. Если у вас есть дети, то деление на «своих» и «приёмных» лучше избежать, — подытожила Журавлева.

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