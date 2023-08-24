Психолог рассказала, как подготовить ребенка к школе Психолог Дугенцова: учебную деятельность стоит вводить за две недели до школы

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Очень важно психологически подготовить ребенка к школе, заявила NEWS.ru семейный психолог Дарья Дугенцова. По ее мнению, для первоклассников можно устраивать ролевые игры, чтобы разобрать различные трудности, с которыми они могут столкнуться, и определить пути их разрешения.

Очень важно психологически подготовить ребенка к школе, особенно первоклашек. Для первоклашек в первую очередь лучше всего подойдет ролевая игра, это когда мы берем мягкую игрушку и проигрываем историю, как они пошли в школу, с какими трудностями они могут столкнуться и как их решать, — сказала Дугенцова.

С детьми постарше можно провести обычный разговор о школе и расспросить об их настрое, считает психолог. При этом родителям нужно попытаться вывести ребенка на разговор так, чтобы он сам рассказал о всех своих проблемах, то есть создать у него впечатление, что он сам ко всему пришел и сделал выводы. Дугенцова добавила, что за две недели до школы стоит ввести учебную деятельность, чтобы ребенок постепенно вливался в рабочий процесс. Она также порекомендовала родителям избегать рассказов о негативном опыте в школе.

Ранее психолог Андрей Зберовский предупредил, что одной из главных ошибок родителей при подготовке первоклассника к школе является запугивание. Специалист посоветовал взрослым не говорить ребенку, что он потеряет что-то приятное и привычное, например, больше не будет высыпаться, а учителя будут ругать его.