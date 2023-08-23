Родителям раскрыли главные ошибки при подготовке первоклассника к школе Психолог Зберовский посоветовал не пугать первоклассника школой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Одной из главных ошибок родителей при подготовке первоклассника к школе является запугивание, предупредил психолог Андрей Зберовский. Специалист в беседе с РИАМО посоветовал взрослым не говорить ребенку, что он потеряет что-то приятное и привычное, например, больше не будет высыпаться, а учителя будут ругать его.

Родители своим детям говорят, что теперь тебе будет нельзя то-то, теперь ты будешь не высыпаться, теперь ты будешь делать уроки, теперь тебя учителя будут ругать, теперь ты не сможешь поспать после обеда, теперь ты не можешь поиграть с другими детьми в школьном дворе, — пояснил психолог.

Специалист уточнил, что нельзя пугать будущего школьника и обозначать новый период в негативном ключе. Он рассказал об одном случае из своей практики, когда мать сказала ребенку, что он больше не будет видеться со своими друзьями из детского сада. Это вызвало у будущего первоклассника нежелание идти в школу и истерики.

Зберовский пояснил, что следует показать ребенку плюсы от поступления в школу. Так, в качестве аргументов можно использовать появление новых друзей, приобретение нового статуса, получение знаний и посещение экскурсий. Расширение возможностей даст позитивное подкрепление первокласснику. Специалист также посоветовал родителям рассказать интересные истории из своей школьной жизни.

Самое главное, сказать, что с началом школы ты становишься взрослым, это большой качественный шаг в твоей жизни и теперь мы будем с большим вниманием прислушиваться к твоему мнению, потому что ты уже взрослый, ты уже будешь сам что-то понимать, — заключил психолог.

Психолог Анастасия Екушевская ранее заявила, что готовить ребенка к школьной жизни можно начинать примерно за два года до похода в первый класс. По ее словам, первокласснику необходимо обладать определенными навыками, в том числе уметь контролировать эмоции и иметь базовые навыки самоуправления.