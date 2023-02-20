Психолог рассказала, как подготовить детей к разводу родителей Психолог Владис посоветовала родителям не оскорблять друг друга при разводе в присутствии детей

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При разговоре с ребенком о разводе, родители должны сказать ему, что они всегда будут его мамой и папой, считает психолог Юлия Владис. В беседе с NEWS.ru она посоветовала отцам и матерям не оскорблять друг друга при ребенке после известий о разводе, а также дать понять чаду, что оно не является причиной разлуки.

Нужно обязательно обсудить с малышом происходящее и упомянуть, что вы навсегда останетесь его мамой и папой. Ребенок должен понимать, что после развода он не лишится родителей. Он сможет свободно общаться с каждым из них, пусть и на разной территории. <...> Ни в коем случае не отзывайтесь о будущем бывшем супруге негативно, даже если развод связан с конфликтом интересом. Обязательно расскажите ребенку или детям, что он/они не являются причиной развода. Часто дети винят именно себя, — отмечает психолог.

Также она порекомендовала родителям не сообщать ребенку о разводе раньше времени. По словам Владис, развод — это осознанное решение, а не импульсивное.

Если известие о разводе было озвучено, важно дать ребенку время погоревать, считает специалист. Если ребенок стал закрываться в себе, следует отвести его к врачу. При этом не нужно пытаться его задобрить после новостей о разлуке, добавила Владис

Дайте ребенку время погоревать. Не требуйте от него мгновенного веселья, пусть переживет трагедию по-своему. Скажите ему, что вы рядом, что готовы с ним поговорить. Если заметите, что ребенок закрывается в себе — обратитесь к психологу. <...> Не нужно пытаться сгладить чувства от развода за счет подарков. Дайте ребенку пережить происходящее, и тогда постепенно он примет новую реальность, — подытожила психолог.

Ранее клинический психолог Мария Макухина рассказала, что при разговоре с детьми об уходе отца из семьи матерям не следует прибегать к обману, поскольку ребенок рано или поздно все равно узнает правду. По ее словам, ребенок спустя время поймет, что истории об отце, улетевшем в космос или уехавшем исследовать Антарктиду, — ложь, и перестанет доверять матери.