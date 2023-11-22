Психолог рассказала, как пережить разрыв и вернуться к нормальной жизни Психолог Дугенцова: не стоит вступать в новые отношения сразу после развода

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После разрыва отношений человеку необходимо выплеснуть злость и агрессию, рассказала NEWS.ru семейный психолог Дарья Дугенцова. Она посоветовала написать бывшему супругу письмо, а потом порвать его, либо посетить антистрессовый аттракцион. Психолог отметила, что после развода не следует сразу вступать в новые отношения.

Развод — достаточно тяжелый период, поэтому не стоит из-за своих переживаний совершать резкие необдуманные поступки. Человеку необходимо выплеснуть свою злость и агрессию. Например, можно написать бывшему супругу письмо, а потом порвать его. Можно выйти в лес и покричать или посетить аттракцион «Бей посуду» — отличный способ справиться со стрессом. Я бы не советовала после развода сразу вступать в новые отношения. Человеку необходимо обдумать, чего он хочет от партнера, с чем может смириться, а чего больше не потерпит. На осознание этого требуется время, — рассказала Дугенцова.

Психолог отметила, что некоторые люди, желая отвлечься от негативных мыслей, начинают строить множество планов и включаются в новые проекты, что крайне неверно. По ее словам, это может негативно отразиться на психическом состоянии человека.

Не нужно отрицать свои эмоции, разрыв отношений — это тот этап в жизни, который нужно действительно пережить, или, другими словами, отгоревать. Некоторые, желая отвлечься от негативных мыслей, начинают заниматься кучей дел, включаются в новые проекты. Это крайне неверно, человеку психологически будет намного легче, если он сразу выплеснет всю боль, — сказала Дугенцова.

Ранее психолог Артур Вафин рассказал, что неожиданные и ранее не наблюдавшиеся странности в поведении мужчины могут говорить о его неверности в отношениях. По его словам, о неверности могут говорить и изменения вкусовых предпочтений. Так, например, если раньше мужчина предпочитал крепкие напитки, но вдруг стал пить красное или белое вино, то вполне мог «подцепить» эту привычку у любовницы.