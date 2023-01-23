Психолог рассказала, как отучить ребенка грубить родителям Психолог Наумова посоветовала родителям отказаться от авторитарного воспитания подростков

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Подростки грубят родителям, когда чувствуют, что с ними несправедливо обращаются и предъявляют слишком высокие требования, рассказала NEWS.ru детский психолог Наталья Наумова. Специалист подчеркнула, что в маленьком возрасте дети спокойно относятся к авторитарному поведению родителей, они могут обижаться, злиться, но все равно выполняют их требования. В подростковом возрасте все меняется, дети начинают требовать честности, справедливости, хорошего к себе отношения.

Если родители не учитывали мнение детей, привыкли воспитывать путем давления и сами позволяли грубости по отношении друг к другу или ребенку, то ребенок тоже начнет грубить. Это так же касается родителей, которые мало уделяют времени ребенку или, наоборот, гиперопекают. Для подростков проявление грубости – это пусть к свободе и возможность заявить о себе, показать, что взрослый, смелый, решительный и ничего не страшно. Здесь взрослым важно поговорить с ребенком и узнать о причинах грубости, не надо с детьми драться и ругаться, а нужно научиться дружить и сотрудничать, — сказала Наумова.

Психолог добавила, что родителям и подросткам необходимо доверять друг другу, а маме с папой важно советоваться и договариваться с ребенком.

Ранее Наумова посоветовала родителям изменить свой стиль поведения в отношениях с подростком, чтобы не допускать конфликтных ситуаций. По словам психолога, маме и папе ни в коем случае нельзя критиковать и ставить ультиматумы. Взрослые часто забывают, что к подростку нужно относиться не как к ребенку, но при этом важно проявлять понимание, сочувствие и принятие.