Психолог рассказала, как оторвать подростка от телефона или компьютера Психолог Дугенцова призвала говорить с детьми о негативном влиянии гаджетов

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Чтобы оторвать подростка от компьютера или телефона, стоит завести с ним разговор о негативном влиянии гаджетов на повседневную жизнь, рассказала NEWS.ru детский психолог Дарья Дугенцова. Родитель должен задавать вопросы и с их помощью выводить ребенка на нужные выводы, пояснила эксперт.

С 12 лет стоит выводить ребенка на размышления о той теме, которую вы хотите откорректировать. Например, если родители желают, чтобы ребенок меньше сидел в телефоне, нужно завести разговор о том, как гаджеты влияют на повседневную жизнь. Причем аргументы должен приводить не взрослый. Задача родителя — задавать вопросы и вывести с их помощью ребенка на нужные выводы. Только таким образом, не портя детско-родительские отношения и не тратя свои нервы, можно изменить ситуацию. Подростков не нужно учить, подростков стоит выслушивать, — сказала Дугенцова.

Психолог добавила, что в период полового созревания подросток пытается отдалиться от родителей. Этот процесс трансформации отношений называется сепарацией.

В этот период что-то требовать или рекомендовать ребенку будет бесполезно, так как родитель столкнется с еще большим сопротивлением со стороны своего чада, — заключила Дугенцова.

Ранее психолог Ольга Бочкова посоветовала родителям прибегнуть к социальному моделированию, чтобы сформировать у ребенка навыки безопасного поведения. Специалист пояснила, что для этого нужно «проигрывать» с ребенком разные роли, чтобы он понимал, как поступить в той или иной опасной ситуации. Кроме того, детей нужно научить видеть манипуляции.