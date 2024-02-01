Психолог рассказала, как не травмировать психику ребенка при разводе Психолог Дугенцова: нельзя настраивать ребенка против другого родителя

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При разводе родителям не нужно настраивать ребёнка друг против друга, рассказала NEWS.ru детский психолог Дарья Дугенцова. В противном случае, по ее словам, у ребенка могут возникнуть проблемы с самооценкой.

При разводе родителям не нужно настраивать ребенка друг против друга. Какой бы болезненной не была причина расставания, необходимо говорить при ребенке о бывшей второй половине в позитивном ключе, иначе у ребенка может пошатнуться самооценка и восприятие себя как минимум. Если вы видите, что ребенок замкнулся в себе, стал мало разговаривать, поменял вкусовые предпочтения и привычки, это показатель того, что нужно обратиться к психологу. Это позволит избежать травмы, которая может формироваться на фоне развода родителей, — сказала Дугенцова.

Ранее специалист по детско-родительским отношениям Валерия Степаненкова рассказала, что взрослым нужно проявлять внимание при общении с подростками. По словам специалиста, также необходимо избегать слишком строгих и критичных замечаний, которые могут негативно отразиться на взаимоотношениях.

До этого психолог Татьяна Василькова посоветовала не обнимать детей без разрешения, чтобы не нарушать их личные границы. Специалист подчеркнула, что многие родители или родственники часто нарушают данный принцип. Из-за этого ребенок может не понимать, что его тело принадлежит только ему. Это автоматически может создать сложности при принятии решений.