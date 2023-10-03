Психолог рассказала, как не разрушить отношения во время ссоры Психолог Дугенцова: партнерам во время ссоры стоит избегать критики и презрения

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Во время ссоры, чтобы не разрушить отношения окончательно, нельзя ни в коем случае обзывать друг друга, рассказала NEWS.ru психолог Дарья Дугенцова. По ее словам, перепалка никогда не должна переходить к рукоприкладству, в том числе и со стороны женщины.

Во время ссоры нельзя ни в коем случае друг друга обзывать. Лучше в самом начале отношений обозначить, что для кого важно и чего нельзя говорить или делать. Также перепалка никогда не должна переходить к рукоприкладству, в том числе и со стороны женщины. Хотя принято говорить об абьюзе по отношению к девушке, мужчины также могут стать жертвой агрессора, — рассказала Дугенцова.

Психолог отметила, что у каждого человека есть триггерные точки, которые нельзя затрагивать. Желание задеть словами посильнее пройдет, но это может окончательно разрушить отношения и отдалить партнеров друг от друга.

В отношения возлюбленных никто не должен вмешиваться, поэтому в ссоре не должен участвовать посторонний. Каждую ссору и проблему нужно обсуждать, поэтому когда вы успокоитесь и эмоции утихнут, следует сесть друг напротив друга и рассказать, что стало причиной разногласий. Не обороняться, а признать ошибку и взять ответственность за свои поступки на самом деле куда проще, чем все думают. При этом это поможет осознать ценность другого человека и вернуть гармонию в отношениях, — добавила Дугенцова.

Ранее американский психолог Стивен Снайдер рассказал, что конфликты в парах в 90% случаев возникают на пустом месте: женщина просто хочет поговорить, а мужчина считает это «выносом мозга», что приводит к взаимным обидам, а в перспективе и к возможному разрушению отношений. По его словам, причина кроется в разных взглядах партнеров на проблемы. Эксперт посоветовал женщинам конкретнее формулировать желания, а мужчинам — научиться считывать подтекст.