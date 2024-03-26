Психолог рассказала, как избавиться от страха публичных выступлений Психолог Дугенцова: дыхательные упражнения помогают избавиться от волнения

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Снизить уровень тревоги можно с помощью дыхательных упражнений, рассказала NEWS.ru психолог Дарья Дугенцова. По ее словам, дыхательные техники могут придать человеку уверенности и помочь преодолеть страх публичных выступлений.

Страх публичных выступлений можно быстро побороть с помощью консультаций со специалистом. Если времени или возможности обратиться к психологу нет, в первую очередь человеку необходимо поработать со своей тревожностью. Снизить уровень тревоги можно дыхательными упражнениями. Например, есть один прием, при котором необходимо в течении каждых пяти секунд делать вдох, задерживать дыхание и постепенно выдыхать, — рассказала Дугенцова.

Психолог также посоветовала человеку перечислять окружающие предметы, чтобы избавиться от волнения. По ее словам, этот прием позволяет отвлечься и забыть про негативные мысли.

По статистике большинство россиян испытывает страх перед публичными выступлениями. При этом жители Европы и США куда реже страдают от этой фобии. Дело в том, что российские школьники часто сталкиваются с критикой и порицаниями во время своих выступлений. Например, когда ребенка вызывают к доске и спрашивают материал, который он не выучил. Тогда и рождается страх, — добавила Дугенцова.

Ранее психолог Катерина Кузина посоветовала не проявлять категоричность при общении, чтобы расположить к себе окружающих. Специалист уточнила, что при налаживании контактов с новыми знакомыми важно помнить, что другой человек может иначе воспринимать мир и события. Любое оценивание является субъективным и строится на жизненном опыте, характере и привычках.