Психолог рассказал, как не потерять самообладание на ЕГЭ Психолог Идзиковский: чтобы сохранить самообладание на ЕГЭ, нужно вдохнуть и выдохнуть

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Школьники перед началом проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ)

Сохранить самообладание во время ЕГЭ можно, если сделать несколько глубоких вдохов и выдохов, что позволит уменьшить стресс и улучшить снабжение мозга кислородом, рассказал NEWS.ru психолог Евгений Идзиковский. Эксперт отметил, что на ЕГЭ лучше избегать перфекционизма и не сравнивать себя с другими.

Верьте в свои способности, мыслите о себе как об успешном ученике, который готов к сдаче экзамена. Так вы не потеряете самообладание. Если вы начинаете чувствовать напряжение и тревогу, сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. Это уменьшит стресс и улучшит кислородное питание мозга. Избегайте перфекционизма и не сравнивайте себя с другими. Сосредоточьтесь на собственных достижениях и сделайте все возможное, чтобы дать лучший результат, — добавил Идзиковский.

По его словам, в случае паники во время экзамена следует сконцентрироваться на выполнении первых заданий, которые ученик знает хорошо. Их успешное решение поможет ему почувствовать себя увереннее. Также следует помнить, что ЕГЭ не определяет полностью будущие возможности ученика, а залогом успешной сдачи экзамена являются умение управлять своими эмоциями, сосредоточенность и уверенность в собственных знаниях.

Ранее детский психолог Наталья Наумова рассказала, как школьнику эффективно подготовиться к ЕГЭ. В частности, специалист призвала не забывать об отдыхе. По ее словам, детям необходимо четко распланировать время, которое необходимо тратить на каждый предмет.