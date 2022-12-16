Психолог рассказал, из-за чего возникает чувство вины за покупки Психолог Раков: чувство вины за покупки возникает из-за неуверенности и низкой самооценки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Психолог Павел Раков рассказал NEWS.ru, что у людей нередко появляется чувство вины за сделанные покупки. По его мнению, причина может крыться в неуверенности в себе, заниженной самооценке и нежелании вкладывать в себя силы, деньги и время. Кроме того, многие воспринимают покупки как потребительство в противовес духовным ценностям, а также вынуждены считаться с финансовыми ограничениями, добавил психолог.

Человек считает, что чего-то не достоин. В этом случае, покупая дорогие и интересные вещи, он испытывает не самые приятные эмоции. И глядя на окружающих, такой человек думает: «Им можно. А я еще не заработал», — пояснил Раков.

Кроме того, с возрастом люди склонны к бережливости и испытывают возрастной гормональный спад, отметил психолог. По его словам, одновременно с ним приходит и психологическое успокоение, позволяющее легче отказываться от покупок. Также многие делают покупки, пытаясь таким образом заглушить собственные отрицательные эмоции, однако чаще всего это не помогает, вызывая чувство вины, пояснил эксперт.

Когда у человека много нерешенных проблем, он стремится с ними справиться: кто-то через алкоголь, кто-то становится трудоголиком, кто-то вымещает злость на окружающих, а кто-то тратит на себя кучу денег, но легче ему от этого не становится, — заключил Раков.

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