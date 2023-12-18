Психолог рассказал, чем полезен список получателей новогодних подарков Психолог Хакимов: список облегчит процесс выбора получателей новогодних подарков

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Чтобы облегчить задачу по выбору получателей подарков на Новый год, можно составить список людей, которых действительно хочется поздравить, рассказал в беседе с РИАМО специалист Московской службы психологической помощи населению Денис Хакимов. По его словам, не все люди в жизни человека являются по-настоящему близкими.

Список людей, которым хотели сделать подарок даст возможность еще раз подумать, кому и что хотели бы вручить. <...> Списки значительно облегчают процесс принятия решения, структурируют информацию, — объяснил эксперт.

Он предложил хорошо подумать, кого действительно хочется порадовать. И если родственники, супруги, дети и близкие товарищи являются очевидным выбором, то к ним можно добавить, к примеру, сотрудников на работе, с которыми сложились хорошие приятельские отношения, либо знакомого, который когда-то выручил в сложной жизненной ситуации.

Как подчеркнул психолог, умение выбирать и дарить подарки — это весьма полезный навык, приятный для обеих сторон и на психоэмоциональном, и даже на гормональном уровне, так как неподдельная радость и удовольствие в глазах близких от приятного сюрприза способствует выработке «гормона счастья» серотонина.

Ранее психолог Наталья Наумова посоветовала при выборе новогоднего подарка для родителей и родственников ориентироваться на интересы и увлечения. Если знаний мало, то стоит спросить у близкого человека.