Компьютерные игры в жанрах стратегии, головоломки, а также образовательные программы полезны для ребенка, рассказала NEWS.ru детский психолог Варвара Никифорова. Она подчеркнула, что видеоигры не должны заменять живого общения с родителями и сверстниками.
Компьютерные игры, полезные для развития детей: на логику, память, внимание и другие когнитивные навыки, включающие в себя умственно-стимулирующие задания. Стратегии, развивающие стратегическое мышление, умение планировать, анализировать и принимать решения, — добавила Никифорова.
Эксперт отметила: для детей полезны образовательные игры, помогающие изучать различные предметы, например математику, химию или историю. По ее словам, допускается увлечение пазлами и головоломками для развития пространственного воображения, усидчивости и логического мышления.
Креативные игры, позволяющие детям проявлять свое воображение, строить и создавать различные объекты, миры и персонажей. Игры на общую эрудицию, где игрокам предлагается отвечать на вопросы разной сложности в различных категориях, — подытожила Никифорова.
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