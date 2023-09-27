Психолог раскрыла, можно ли построить здоровые отношения с абьюзером Психолог Ярикова назвала невозможным построение здоровых отношений с абьюзером

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Построить крепкие и здоровые отношения с мужчиной-абьюзером невозможно, даже если девушка будет терпеливой и мудрой, пояснила психолог Елена Ярикова. В разговоре с LIFE.ru она уточнила, что модель поведения таких людей строится на обесценивании партнера. Абьюзер будет стремиться к постоянному контролю и подавлению личности того, кто находится с ним в отношениях.

В паре с таким мужчиной построить крепкие или паритетные отношения будет невозможно, будь то мудрая, терпеливая или хитрая девушка. <...> И дело не в партнере, который сможет дольше терпеть или не обращать внимание на его выпады, а в самом агрессоре, который просто не умеет по-другому, — пояснила специалист.

Психолог подчеркнула, что термин «абьюз» имеет широкий смысл. При этом подобное поведение практически всегда проявляется одинаково: через устные манипуляции, контроль, введение жертвы в уязвимое, а позже и в зависимое положение. Абьюз также отличает цикличность — партнер периодами может вести себя адекватно, из-за чего у жертвы складывается ощущение, что он изменился.

Ярикова уточнила, что абьюезрами чаще всего становятся из-за нарушений психики, таких как нарциссизм или психопатия, низкой самооценки. Также человек может перенимать модель поведения, которую видел в семье.

Психолог предупредила, что сейчас под абьюзом некоторые понимают отношения, которые не соответствуют их ожиданием. Такое часто происходит, когда девушка питает ложные надежды, а мужчина не проявляет к ней интереса.

Женщины при данных обстоятельствах принимают поведение мужчины за абьюз, начиная уверять окружающих, что имеют дело с тираном. Хотя никаких объективных причин и тем более психических расстройств у мужчины нет, — уточнила психолог.

Психолог Александр Некрасов-Гром ранее рассказал, что чаще всего женщины начинают строить отношения с абьюзерами из-за недостатка любви в детстве. Он посоветовал понять первопричину и разобраться, какие действия приводят к ответному поведению партнера.