Психолог раскрыл, почему люди часто забывают детство Психолог Самбурский: негативные события могут привести к потере воспоминаний

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Человек может не помнить свое детство из-за пережитых в тот период негативных событий, рассказал клинический психолог Станислав Самбурский. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист уточнил, что это происходит подсознательно и помогает защититься от боли и страданий. Такой феномен носит название «психогенная амнезия».

Одна из возможных причин забывания детства — это травма. Если человек пережил в детстве какие-то негативные или травматические события, такие как физическое или эмоциональное насилие, издевательства, утрата близких, то он может подсознательно вытеснять эти воспоминания из своей памяти, чтобы защитить себя от боли и страдания, — пояснил психолог.

Психогенная амнезия может быть вызвана травматическим событием или хроническим стрессом. При определенных условиях утерянные воспоминания можно восстановить. Самбурский подчеркнул, что человек также может забывать о детстве из-за выборочности памяти. Если не придавать значения детским воспоминаниям, то мозг может исключить их.

Психолог Марина Гогуева ранее рассказала, что почти у каждого человека есть психотравма, полученная в связи с проблемами в детстве. По ее словам, она может проявиться во взрослом возрасте, например в виде боязни публичных выступлений.