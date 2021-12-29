Психолог призвала взрослых россиян не давать фейерверки в руки детям

Родители должны предельно осторожно относиться к использованию фейерверков, особенно к запуску салютов детьми, рассказала NEWS.ru психолог-расстановщик Юлия Хадарцева. Эксперт также предостерегла взрослых от употребления спиртного незадолго до применения пиротехнических изделий, особенно на новогодних праздниках.

Очень часто, когда мы находимся в состоянии эйфории, употребляя алкоголь, мы можем дать взрывоопасные предметы в руки своим детям, не имея над этим полного контроля. Поэтому важно нести ответственность за себя, за своих детей, за других людей и, конечно, за окружающую среду — животных, растения и так далее. Как ни крути, все огнеопасные вещества могут нанести вред человеческой жизни, — подчеркнула Хадарцева.

Жаловаться на запуск фейерверков и шум от них лучше в МЧС России, а не в полицию, объяснил NEWS.ru юрист, судебный представитель Василий Воробьёв. Он пояснил, что предельно допустимый уровень «громкости» установлен именно для помещений, а не для улицы, где обычно устраивают новогодние салюты. Существуют определённые правила, касающиеся запуска фейерверков. Если они нарушаются, то это относится к нормам пожарной безопасности.

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов предложил региональным властям официально определить список мест, разрешённых для запуска пиротехники вдали от приютов и зоопарков. По словам парламентария, в настоящее время пиротехнику можно использовать в любых местах, где нет специальных запретов.