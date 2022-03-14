Психолог предложила россиянам упражнение для борьбы со стрессом

Российский клинический психолог Дарья Яушева назвала упражнение, способное помочь в борьбе с чувством тревоги. По её словам, такая практика называется «Автобус с мыслями», в рамках которой нужно представить себя водителем, а тревогу — в виде пассажиров, пишет Lenta.ru.

Сначала представьте, что вы — водитель автобуса, следующего по определенному маршруту. В автобусе едут ваши негативные мысли. Далее представьте каждую мысль-пассажира: что она говорит и как она выглядит? Для удобства описание можно записать, — сказала специалист.

Далее Яушева советует разобраться с каждой из этих мыслей и высадить их из этого автобуса, сказав им что-нибудь напоследок. При этом психолог советует не стесняться в выражениях. Когда же все негативные мысли выйдут, стоит оставить дверь открытой для новых и позитивных идей.

Пусть они будут ехать в вашем автобусе и вдохновлять вас, — заключила специалист.

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