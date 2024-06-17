Психолог предложил мужчинам способы стать хорошим отцом Психолог Хакимов: отец должен развивать здоровые отношения с детьми

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Мужчинам в воспитании детей стоит отказаться от стремления к идеалу и быть ближе к детям, регулярно демонстрируя любовь и привязанность, заявил в беседе с «Москвой 24» психолог Денис Хакимов. По его словам, для формирования здоровых отношений не менее важно прививать несовершеннолетним жизненные ориентиры, попутно объясняя им нормы поведения.

Тут нужно уметь одновременно быть собой, демонстрируя преданность. <...> Важнейшая сторона развития — это здоровые отношения между родителями. Через них дети впитывают понятия о любви и поддержке, — добавил Хакимов.

По его словам, мужчины также должны помогать дома по хозяйству. Такая работа со стороны отцов позволит распределить нагрузку между всеми членами семьи. Хакимов призвал вспоминать собственный опыт из детства и нести в новую семью положительные примеры. По мнению специалиста, родитель должен уметь сохранять терпение и спокойствие, чтобы разрешать конфликты между членами семьи. Но если у отца не получается справляться с домашними проблемами, то можно подключить помощь психолога.

Детский психолог Екатерина Маденко ранее предложила гулять с детьми не менее двух часов в день. Она уточнила, что такое времяпровождение позволит укрепить физическое здоровье и внутреннее равновесие.