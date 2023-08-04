Психолог перечислила признаки мужских измен Психолог Алексеева: изменяющий мужчина начинает больше следить за собой и меняет гардероб

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Изменяющий возлюбленной мужчина начинает лучше следить за собой, внезапно покупает абонемент в фитнес-клуб, обновляет гардероб или чаще просит позволить ему побыть одному, рассказала NEWS.ru психолог Маргарита Алексеева. Она добавила, что у представителя сильного пола появляется больше мотивации увеличить доход.

Он лучше следит за собой, внезапно покупает абонемент в фитнес-клуб, обновляет гардероб с учетом трендов. У него появляется больше мотивации для новых проектов на работе, вероятно, находит подработки. Так проще объяснить отсутствие дома и покрывать новые дополнительные расходы, — отметила психолог.

Эксперт подчеркнула, что мужчина может философствовать, чаще размышлять о смысле жизни, возрасте и достижениях. Алексеева заявила, что изменяющий партнер может стать более холодным в проявлениях близости со своей постоянной спутницей.

Ранее психолог Елена Кузнецова рассказала, что необходимым и лучшим способом пережить супружескую измену является прощение партнера. По словам эксперта, причина адюльтера не всегда связана с личными недостатками мужа или жены.

Собеседница отметила, что после вскрывшегося факта измены первое, что нужно сделать, — попытаться понять, из-за чего все произошло. По ее словам, на ситуацию могут повлиять нерешенные проблемы, недопонимание, стресс или иные факторы.