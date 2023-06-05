Психолог объяснила желание россиян хранить старые вещи Психолог Колосова объяснила желание россиян хранить старые вещи любовью к ним и стилю ретро

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С точки зрения психологии у людей, которые хотят на всякий случай хранить старые вещи, нет никаких отклонений, рассказала NEWS.ru доктор психологических наук Светлана Колосова. Она отметила, что во всем мире делают акцент на антиквариате и ретростиле. Ранее опрос сети магазинов конструкторов «Мир Кубиков» показал, что более 64% опрошенных используют вещи максимально возможное время, пока они пригодны, 21% — избавляются от них, когда эти вещи становятся не нужны, а каждый десятый россиянин (11%) старается хранить ненужные вещи на всякий случай.

Это психическая норма, так делают не только в России, но и по всему миру. Во всем мире делают акцент на старых вещах, на антиквариате, ретростиле. Например, продают бабушкин фарфор, который стоит гораздо дороже, чем когда его бабушка покупала, — отметила Колосова.

В то же время специалист отметила, что старые вещи начинают хранить люди после 40–50 лет.

Люди после 50 понимают, что их материальный достаток будет снижен, а активно бежать за модой после 60–70 они уже не будут. Что-то будут покупать, но в целом будут носить добротные куртки, пальто, и это совершенно нормально. Тем более сейчас люди стали спокойнее относиться к вещам, — подытожила Колосова.

Ранее психолог Роман Таланов заявил, что летом некоторые вредные привычки могут особенно негативно повлиять на здоровье человека. По его словам, к ним относятся неправильный режим сна и питания, а также долгое нахождение на солнце и чрезмерная физическая нагрузка на даче.