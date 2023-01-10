Психолог объяснила, почему снится работа Психолог Максименко посоветовала не думать перед сном о работе

Фото: Shutterstock

Некоторые люди засиживаются на работе и поздно ложатся спать, из-за чего многие даже в сновидениях продолжают заниматься своими трудовыми обязанностями, объяснила «Радио 1» клинический психолог и нейропсихолог Людмила Максименко. По ее словам, человеку всегда что-то снится, а если он не запомнил и не зафиксировал сон, скорее всего, он прошел в короткой фазе. Для того, чтобы не снилась работа, эксперт посоветовала больше гулять и думать о хорошем.

Некоторые люди не соблюдают правильные ритуалы перед сном, долго засиживаются на работе, поздно ложатся спать. Необходимо перед сном не думать о работе, а вспоминать приятные моменты. Для долгого и здорового сна надо ложиться в одно и тоже время, не переедать на ночь, больше гулять и расслабляться, — посоветовала психолог.

Нормальное состояние мозга — это покой, и когда мы спим, он отдыхает, объяснила эксперт. И при здоровом сне мозг становится лучше восприимчив к тому, что происходит во внешнем мире.

По данным исследования сервиса SuperJob, в Москве 44% опрошенных признались, что продолжают работать во сне, при этом рабочие моменты чаще снятся женщинам (53%), чем мужчинам (39%). Остальные 56% жителей столицы заявили, что вообще не видят снов. Реже всего работа снится москвичам с доходом от 80 тыс. руб. А люди с зарплатой до 30 тыс. руб., по их словам, видят работу во сне постоянно, поэтому не высыпаются.

Ранее трансперсональный психолог Дарья Нелединская призвала не обращаться к сонникам для толкования тех или иных образов из сновидений. Специалист объяснила, что каждый человек индивидуален, а сны являются отражением его внутренних переживаний и эмоций.