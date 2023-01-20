Психолог объяснила, почему не стоит давать деньги в долг Психолог Дусалиева: давая деньги в долг, вы вредите себе и другому человеку

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Оказывая финансовую помощь взрослому человеку, вы подогреваете его инфантильность, тормозите развитие и ментальное взросление, пояснила в беседе с NEWS.ru психолог Анна Дусалиева. Давая деньги в долг из-за боязни показаться «плохим», вы вредите не только себе, но и другому.

Если вы испытываете сложности с отказом и словом «нет», значит, у вас большие проблемы с личными границами и неплохо бы проработать с психотерапевтом, отметила специалист.

Самая экологичная, взрослая позиция, основанная на настоящей любви к себе и людям, — в долг не давать и самому не брать, — сказала Дусалиева.

Эксперт разъяснила, что для «ментальных взрослых» характерно принимать решения и нести ответственность за них. Таких людей, выбирающих осознанность, мир одаривает всевозможными ресурсами. Что касается «ментальных детей», то они выбирают зависимость, беспомощность, чувство вины, стыда или обиды. В их мире нет денег, детей, секса и счастья.

И только вы решаете, в каком мире вам жить, какой мир строить. Поэтому не стоит давать деньги в долг, — заявила психолог.

Она также добавила, что если вырешили все-таки дать кому-то деньги в долг, то лучше мысленно пожарить их. При этом одалживать следует только такую сумму, о которой будет легко забыть. Долг вернули — замечательно. Не вернули — вы даже и не вспомнили о нем, а значит, вашей энергией никто не пользуется.

Ранее психолог Никита Борисов посоветовал родителям не поощрять детей деньгами за хорошие оценки в школе. По его словам, ребенок может потерять интерес к процессу обучения, будет интересоваться только деньгами, которые сможет получить, а это может привести к проблемам с самореализацией.