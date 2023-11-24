Психолог объяснила, почему хочется вернуться к бывшим и что с этим делать Психолог Дугенцова: человеку хочется вернуться к бывшему, чтобы избежать стресса

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Несмотря на болезненный разрыв, иногда человеку хочется возобновить роман, рассказала NEWS.ru семейный психолог Дарья Дугенцова. Она объяснила, что во избежание стресса психика человека подталкивает его вернуться в зону комфорта, однако сразу идти на поводу своих чувств не стоит.

Во избежание стресса психика человека подталкивает его вернуться в зону комфорта. Ведь от прежних отношений мы знаем, чего ожидать. Порой человек начинает вспоминать хорошие моменты, которые пережил со своим партнером, моменты счастья. Тогда и появляется желание вернуться к бывшему. Для того чтобы решить, стоит ли давать отношениям второй шанс, нужно посмотреть на всю картину целиком, — рассказала Дугенцова.

Психолог посоветовала всерьез задуматься, готов ли человек и дальше мириться с теми фактами, что раздражали в прошлых отношениях. По его словам, далеко не каждый захочет и сможет измениться даже после разрыва.

Чувствуете ли вы себя по-настоящему счастливым с человеком, к которому хотите вернуться? Смотрите ли вы с ним в одном направлении? Стоит ответить на эти вопросы, прежде чем принять окончательное решение. Каким бы ни был ответ, всегда нужно помнить, что человеку стоит любить себя и уважать свои желания, — заключила Дугенцова.

Ранее психотерапевт Тамерлан Заников рассказал, что человек не всегда способен анализировать свое психологическое состояние. По его словам, для лучшего понимания происходящего нужно периодически задавать себе вопрос о своем душевном самочувствии.