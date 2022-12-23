Психолог объяснила, какие новогодние подарки оскорбят мужа и жену Психолог Наумова посоветовала не покупать жене на Новый год швабру и пылесос

Фото: Shutterstock

При выборе новогоднего презента важно знать об интересах мужа или жены и ни в коим случае не дарить то, что может обидеть, рассказала NEWS.ru детский психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова. По ее словам, не каждой женщине понравится получить кастрюлю или швабру на Новый год, а некоторые мужчины обижаются на набор отверток.

Каждый знает, где есть углы соприкосновения, где могут быть ссоры и обиды. Часто женщины не любят, когда им дарят кухонную утварь, кастрюли или средства для уборки, например, швабру, пылесос. Мужчине кажется, что он сделал нормальный подарок, а женщину это оскорбляет, мол, это намек, что она должна больше заниматься хозяйством. Мужчины не любят, когда им дарят отвертки в намек, что они должны что-то отремонтировать, хотя некоторым это может понравиться, — сказала Наумова.

Как отметила психолог, чтобы подарить «правильный» подарок, важно знать об интересах второй половинки и понимать, чем можно порадовать и удивить. Наумова посоветовала выбрать уже проверенные духи, аромат которых точно подходит, или одежду, которую супруг или супруга давно мечтает заполучить.

Ранее гештальт-терапевт Марина Ионычева предостерегла россиян от частых ошибок, которые мешают подготовить идеальный новогодний подарок. По ее словам, не следует покупать слишком дорогие, слишком дешевые и неуместные подарки. Также психолог предостерегла от ориентирования на собственный вкус при покупке подарков на Новый год. Специалист порекомендовала разграничивать более и менее близких людей — она уточнила, что в зависимости от формата отношений иногда уместнее будет сделать формальные подарки.