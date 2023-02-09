Психолог объяснила, как взрослому справиться со стеснительностью Психолог Гладышева: стеснительность у взрослого человека заложена с детства

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Причины стеснительности и застенчивости у взрослого человека заложены в детском возрасте, когда ребенок сталкивался с осуждением или неодобрением, заявила NEWS.ru психолог Марина Гладышева. По ее словам, предыдущий негативный опыт не дает вести себя по-другому во взрослом возрасте. В этом смысле человек не растет, не взрослеет, остается в таком же состоянии, в каком был в детстве. Стеснительность у взрослых проявляется по-разному, а справиться с ней поможет новая модель поведения в конкретных ситуациях.

Это может быть проявлено прямо: человек что-то невнятно говорит, зажимается, краснеет, испытывает неловкость. А может быть, сильно закомпенсировано, наоборот, излишней бравадой, агрессивностью, показной уверенностью, за которой человек прячет свою застенчивость относительно чего-то. И пока ситуации, которая вызывает это чувство, нет, проявления будут такими, а как только подобное случится, человек либо будет всегда ее избегать, либо, оказавшись в ней, испытает в моменте чувство застенчивости, которое в себе не принимает, — заявила Гладышева.

Специалист отметила, что справиться со стеснительностью во взрослом возрасте можно, если просто признать неуверенность в каких-то ситуациях. Чтобы стать увереннее в себе, нужно пробовать другие действия и нарабатывать новый опыт.

Можно посмотреть с другой стороны: стеснительность и застенчивость — это чувства, вызываемые чем-то, какой-то ситуацией или человеком. И работать нужно с этим чувством. Для этого есть техники, специалисты или можно научиться самостоятельно помогать себе, — подытожила Гладышева.

Ранее детский психолог Наталья Наумова заявила, что застенчивые дети требуют к себе особого отношения и родителям важно обратить внимание на несколько моментов при их воспитании. По ее словам, застенчивого ребенка никогда не нужно стыдить, также не стоит акцентировать внимание на его стеснительности и говорить об этом при других людях.