Психолог объяснила, как познакомить детей с отчимом или мачехой Психолог Валдис: при знакомстве детей с отчимом или мачехой не стоит называть его новым папой или мамой

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При знакомстве детей с отчимом или мачехой не стоит представлять нового члена семьи как папу или маму, поскольку это станет для него большой ответственностью, рассказала в беседе с NEWS.ru психолог Юлия Владис. Она подчеркивает, что ребенок в первое время может не принять отчима или мачеху, и к этому нужно относиться с пониманием. Тем не менее, перед встречей ребенка следует предупредить о наличии нового партнера, а не знакомить их в день переезда, считает специалист.

Ни в коем случае не стоит знакомить детей в день переезда. «Здравствуйте, я ваш новый папа/мама» может сработать вам во вред. Пусть процесс привыкания к новой реальности у ребенка происходит плавно. Также нельзя говорить что-то вроде: «Это второй папа/мама». Даже если у ребенка нет родителя, не спешите нарекать им своего партнера. Это большая ответственность, с которой он может не справиться. А вы в итоге останетесь с травмированным малышом. Также не стоит ждать чуда: что ребенок примет вашего избранника/избранницу молниеносно. Настороженность и холодность — это в порядке вещей, — утверждает психолог.

По ее словам, у ребенка должны возникнуть позитивные ассоциации от первой встречи с новым членом семьи, а потому познакомиться они должны на нейтральной территории. Владис советует сводить чадо в развлекательный центр или зоопарк. Если ребенок старше трех лет, с ним нужно заранее оговорить, куда он хочет пойти. По мнению психолога, ребенок должен быть раскрепощен при встрече, чтобы он смог задать все интересующие вопросы сводному родителю.

Ранее Владис рассказала, как правильно подготовить ребенка к разводу. По ее словам, при разговоре с отпрыском родители должны сообщить ему, что они всегда будут его мамой и папой. Также она посоветовала отцам и матерям не оскорблять друг друга при ребенке после известий о разводе и дать понять чаду, что оно не является причиной разлуки.