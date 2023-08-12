Психолог объяснила, как перестать бояться авиаперелетов Психолог Алексеева: людям с аэрофобией нужно переключить свои мысли

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Людям с аэрофобией во время полета лучше создать для себя максимально комфортные условия и не думать о высоте, рассказала NEWS.ru психолог Маргарита Алексеева. Она подчеркнула, что при возникновении тревожного состояния необходимо начать планировать действия после приземления, чтобы отвлечься от негативных мыслей.

Если начинается тревога во время полета, начните планировать, как проведете время после приземления. Максимально подробно. Даже если летите в незнакомые город или страну, представьте как выходите из самолета, здание аэропорта и возможно паспортный контроль, как получите багаж и все последующие дела этого дня, — отметила Алексеева.

Собеседница призвала обеспечить максимальный комфорт на борту: «никаких жестких ремней и узких джинсов, возьмите подушки для шеи, небольшой плед, даже тапочки, если полет продолжительный».

Помогает суставная гимнастику до и во время полета. Пробовать читать, когда очень страшно бесполезно. Но гормональные потоки нужно куда-то перенаправить. Делайте несложные упражнения: круговые движения запястьями, голеностопными суставами, плечами, растирайте кисти, грудь, массируйте шею, — добавила психолог.

Врач-терапевт Татьяна Романенко ранее перечислила противопоказания к полету на самолете. Относительными является насморк, гайморит, гипертония, черепно-мозговые травмы со сроком менее месяца, а также нестабильное состояние психики. К абсолютным относят тяжелые заболевания дыхательных путей, инфаркт и хирургические операции, перенесенные менее двух-трех недель назад.